"Vegani di merda, mi fate schifo", "Che c… state mangiando?". Insulti gratuiti, prima, e poi una vera e propria aggressione fisica. Essere vegani, l'unica apparente loro ‘colpa'. Due fratelli sono stati avvicinati da quattro ragazzi e riempiti di feroci cattiverie mentre stavano cenando seduti ai tavolini esterni di un locale in viale Monte Nero a Milano, zona Porta Romana. L'episodio è avvenuto intorno alle 22 di mercoledì. Una delle due vittime, un 32enne, ha reagito all'ennesimo insulto e si è alzato per tentare di raggiungere i quattro giovani studenti. Appena voltato l'angolo, è stato colpito con calci e pugni e minacciato da uno di loro con una bottiglia di vetro. Il ragazzo è stato salvato dal fratello, intervenuto in suo soccorso. Quando i due hanno tentato di allontanarsi, uno degli aggressori ha tirato loro un sampietrino, che li ha mancati ma ha danneggiato la vetrina di un negozio.

I quattro giovani aggressori sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata (perché hanno preso anche portafogli e cellulare della vittima, poi recuperati) e lesioni. Da successivi accertamenti è emerso che si tratta di studenti di buona famiglia che vivono in centro a Milano, due diciottenni, un diciannovenne e un ventenne. Due di loro hanno precedenti, rispettivamente, per imbrattamento e danneggiamento e per droga. Sono stati individuati grazie all'identikit fornito dalle vittime, intorno alle 22.30, all’interno di un parchetto in viale Caldara. Non hanno ancora spiegato ai carabinieri il motivo dell'aggressione, probabilmente gratuita.