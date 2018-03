Dopo aver sentito dei rumori che provenivano dal giardino della sua villetta, un uomo di 59 anni è uscito di casa imbracciando il fucile. Il 59enne si è trovato di fronte un ragazzo col volto coperto da un passamontagna, che secondo quanto riferito ai carabinieri lo avrebbe minacciato: a quel punto ha aperto il fuoco, ferendo il presunto ladro. L'episodio, destinato ad alimentare polemiche su un tema molto divisivo come quello che riguarda la legittima difesa e in generale l'argomento sicurezza, è avvenuto ieri sera a Casteggio, in provincia di Pavia. Sulla vicenda indaga la procura di Pavia, a cui i militari dell'Arma hanno segnalato sia il padrone di casa, sia il ragazzo che si sarebbe introdotto nella sua abitazione: non è ancora chiaro al momento quali ipotesi di reato siano state formulate.

Il 59enne deteneva legalmente l'arma con la quale ha sparato. Il presunto ladro dopo essere rimasto ferito dalla fucilata ha cercato di fuggire, ma è stato rintracciato poco dopo. Soccorso dai paramedici del 118, è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato operato d'urgenza: le sue condizioni sono molto gravi e i medici si sono riservati la prognosi. Assieme al ragazzo, risultato essere un cittadino albanese di 25 anni, secondo il proprietario di casa c'era anche un complice, poi fuggito: entrambi, secondo il racconto fatto del 59enne ai carabinieri, erano intenzionati a entrare in casa per rubare. Sulla vicenda indagano i militari dell'Arma di Voghera e Casteggio.