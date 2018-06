Un clima omofobo quello che si respira questa mattina a Varese, proprio nella giornata in cui la città lombarda si appresta a festeggiare il Gay Pride, il diritto di amare chiunque si voglia a prescindere dal sesso, in programma per questo pomeriggio. Il centro storico è però stato tappezzato da volantini omofobi – circa una sessantina – affissi in città dall'associazione neonazista Do.Ra. (acronimo di Comunità dei Dodici Raggi) che ha sede proprio a Varese. "La legge naturale vi condanna all'estinzione" si legge sulla maggior parte dei manifesti.

Ma c'è anche lo slogan "No al Gay Pride. Non nella mia città". Stando a quanto si apprende, le forze dell'ordine, visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, avrebbero stimato che i volantini sono stati affissi intorno alle 2 di questa notte. La Polizia Municipale è puntualmente intervenuta e ha rimosso tutti i manifesti. Non solo Do.Ra.: anche l'Arci ha organizzato, come si legge dai volantini affissi dall'associazione, ha organizzato "preghiera di riparazione per intercessione della Beata Vergine Maria al Sacro Cuore di Gesù per l’oltraggioso corteo".