È ancora ricoverato in ospedale Umberto Bossi che dalla serata di venerdì 3 luglio è giunto nel nosocomio di Varese nel reparto di Gastroenterologia. Il Circolo di Varese ha diramato un bollettino ufficiale per aggiornare sulle condizioni del fondatore della Lega Nord: "Le sue condizioni restano buone, confermate anche dagli esami a cui è stato sottoposto – si legge nel bollettino dell'ospedale – sono comunque in programma ulteriori accertamenti che consentiranno di completare il quadro clinico".

Il leader della Lega Salvini: Non vedo l'ora di riabbracciarlo

"Abbiamo massima fiducia nei sanitari dell’Ospedale di Varese. Conosciamo qualità ed efficienza di chi lo sta curando", ha detto il figlio Renzo Bossi. Intanto sui social sono comparsi i messaggi di auguri da parte di diversi esponenti della Lega, tra questi Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda: "Sei abituato a lottare con le unghie e con gli artigli, lo farai anche questa volta!". Messaggi anche da parte di Matteo Bianchi, segretario provinciale della Lega che auspica una veloce guarigione e dal leader della Lega Matteo Salvini: "Sto seguendo la situazione e gli sono vicino. Conto che vinca anche questa battaglia e non vedo l'ora di abbracciarlo. Diciamo che la situazione non è drammatica".

Gli ultimi problemi di salute del Senatur

Bossi, oggi 78enne, è stato uno dei principali politici della cosiddetta Seconda Repubblica, subito dopo Tangentopoli. Fino al 2012 è stato segretario federale del movimento politico da lui fondato, quella Lega Nord per l'indipendenza della Padania dalle cui ceneri (e con molte discontinuità, specie nelle originarie istanze federaliste) è nata la Lega oggi capeggiata da Matteo Salvini. Il ricovero di ieri non desta dunque preoccupazioni, al contrario di quanto accaduto nel febbraio dello scorso anno. Il pomeriggio del 14 febbraio Bossi ebbe un malore nella sua casa di Gemonio in seguito al quale cadde e battè la testa. Venne intubato e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese, dove rimase ricoverato per diverse settimane in condizioni che, da critiche, lentamente migliorarono. I medici in seguito parlarono di una crisi convulsiva come causa della caduta. La mattina del 5 marzo Umberto Bossi venne dimesso dai medici e raggiunse una clinica cardiologica di Lugano, in Svizzera, per proseguire la riabilitazione. Le condizioni di salute del Senatur sono segnate dall'ictus che lo colpì nel marzo del 2004, a seguito del quale rimase parzialmente paralizzato.