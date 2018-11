Operazione della polizia di Varese all'alba di questa mattina quando sono stati eseguiti sette provvedimenti di cattura richiesti dalla Procura Distrettuale Antimafia di Milano nei confronti di persone appartenenti a un'associazione criminale finalizzata al traffico e alla distribuzione di ingenti quantitativi di droga, in particolare cocaina. Il gruppo sarebbe gestito da un uomo latitante e di origini calabresi, e con base logistica a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Coinvolti in questo grande giro di traffico e distribuzione anche diversi complici addetti allo scarico merci nell’aeroporto di Malpensa, sempre nel Varesotto, che aiutavano la banda a far arrivare in Italia, direttamente dal Sudamerica, le partite di droga, senza essere sottoposti ai dovuto controlli. La droga giunta in Italia veniva poi venduta in Sardegna oltre che in quasi tutta la Lombardia. Prevista in mattinata una conferenza stampa in cui verranno resi noti ulteriori dettagli.