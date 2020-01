in foto: Lo struzzo ripreso in un video da un automobilista (Facebook)

Le segnalazioni sono state numerose e tutte avevano come oggetto la stessa sensazione di sorpresa di fronte alla vista di un animale non proprio tipico: "Stavo guidando quando ho visto uno struzzo attraversare la strada". A testimonianza della presenza dell'animale hanno poi iniziato a circolare su Facebook e Whatsapp numerosi tra video e foto nei quali si vede effettivamente quello che sembra uno struzzo camminare tra le auto in strada. È accaduto nella notte di Capodanno nel Varesotto: nello specifico l'animale è stato visto "passeggiare" tra i comuni di Biandronno e Malgesso, provocando curiosità e anche spavento tra i tantissimi intenti a festeggiare il nuovo anno.

La proprietaria: Spaventato dai botti di Capodanno è fuggito

Il mistero per fortuna è stato presto risolto: poco dopo infatti si è palesata la proprietaria dell'animale che si è scoperto non essere uno struzzo ma un emù. La donna, come riportato da Varesenews, ha "perso" l'animale che, come spesso accade a Capodanno, spaventato dal rumore dei botti, è fuggito facendo perdere le sue tracce. Una fuga durata poco visto che grazie anche alla stazza dello stesso emù sono stati in molti ad avvistarlo e a lanciare l'allarme. "Finalmente dopo averlo cercato tutto il giorno è tornato a casa dal suo compagno di avventure – ha scritto la donna sui social – è stato visitato dal veterinario e anche se un po' frastornato sta bene. Ringrazio tutte le persone che si son prodigate per il ritrovamento. Son felice non abbia provocato danni a nessuno…".