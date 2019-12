in foto: foto di repertorio

Una sparatoria avvenuta durante una rapina in una tabaccheria è costata il ferimento di un tabaccaio a Olgiate Olona, nel Varesotto. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 dicembre, quando alcuni malviventi hanno aperto il fuoco durante una rapina nell'esercizio commerciale di via Piave 160. Tutto di è svolto in pochi attimi intorno alle 18.30 di questo pomeriggio quando uno o più rapinatori sono entrati in azione armi in pugno nella tabaccheria intimando ai gestori di consegnare l'incasso della giornata. A questo punto il figlio 22enne del titolare dell'attività avrebbe tentato di opporsi e reagire alla rapina ma durante la colluttazione è rimasto ferito. Il giovane pare stesse inseguendo il malvivente nel tentativo di fermare il bandito che aveva preso l'incasso e stava fuggendo ma in risposta il rapinatore avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro la vetrina del negozio. In questo frangente il ferimento del tabaccaio che però non sarebbe stato raggiunto da colpi di arma da fuoco.

Il giovane, soccorso sul posto per una ferita alla gamba, è stato trasferito in ospedale a Busto Arsizio ma non è in pericolo di vita. Oltre ai soccorsi medici inviati sul posto dal 118 con un'ambulanza e un'automedica, sul luogo dell'accaduto sono accorse anche le forse dell'ordine che ora hanno ingaggiato una caccia all'uomo in tutta la zona per cercare di individuare il malvivente. Dopo gli spari pare che il rapinatore sia fuggito a bordo di una moto di grossa cilindrata facendo perdere le tracce.