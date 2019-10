in foto: Immagine di repertorio

Paura questa mattina in una scuola di Varese dove un bimbo di 3 anni è rimasto ustionato in diverse parti del corpo dopo essersi rovesciato addosso un piatto di minestra. Il piccolo è stato soccorso dal personale medico e trasportato in codice giallo all'ospedale Del Ponte per essere medicato. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. L'allarme è scattato questa mattina poco prima delle 13, quando dalla scuola dell'infanzia "Carlo Collodi" di via Brunico è giunta la chiamata al 118: sul posto si sono precipitate immediatamente un'ambulanza e un'auto medica. Il personale sanitario dopo aver constatato le ferite del piccolo ustionato sia a un braccio e che al torace lo ha trasportato in ospedale.

L'incidente in una scuola dell'infanzia di Varese

Un incidente che ha lasciato attonita anche la dirigente scolastico della scuola Luisa Oprandi: secondo quanto riportato da VareseNews sembra che il cibo sia stato somministrato ai piccoli alunni dai responsabili della mensa che è gestita da una società esterna: sono loro gli addetti al controllo e alla somministrazione del cibo ai bambini. "Mi domando come mai è stata somministrata a bambini di pochi anni una minestra così bollente da provocare ustioni – ha spiegato la dirigente scolastica – le insegnanti possono solo svolgere compiti di sorveglianza dei bambini ma non hanno accesso al cibo e non possono controllare la temperatura dei piatti che vengono portati ai tavoli". Intanto le condizioni del bambino nonostante l'iniziale spavento non dovrebbero essere gravi: stando a quanto trapelato la minestra calda gli avrebbe provocato ustioni ad un braccio e al torace.