in foto: Immagine di repertorio

È stato incastrato dal suo smartphone, sul quale aveva inavvertitamente fatto partire la videocamera durante le sue rapine: un ladro maldestro è stato così incastrato dal suo cellulare. A Sesto Calende, nella provincia di Varese, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 21 anni di origine marocchina, sospettato di essere un ladro seriale. I militari dell'Arma lo hanno individuato e fermato mentre si aggirava, con fare sospetto, tra alcune auto in sosta. I sospetti dei carabinieri sono diventati reali quando, dopo la perquisizione, gli hanno rinvenuto addosso ancora la refurtiva di un colpo.

La situazione del 21enne si è aggravata quando i militari hanno controllato il suo cellulare, sul quale hanno ritrovato i video di alcune rapine realizzate dal ragazzo. Il malvivente aveva infatti inavvertitamente avviato la videocamera del cellulare, registrando filmati dei suoi colpi, invece di accendere la torcia, che gli serviva per avere visibilità durante le rapine. Per lui sono scattate le manette e la detenzione agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura di Busto Arsizio.