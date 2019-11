in foto: Un esemplare di cane corso

Era a passeggio col suo cagnolino quando un cane corso, si è avvicinato aggredendolo, per questo lui ha estratto la pistola d'ordinanza e gli ha sparato, uccidendolo sul colpo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì scorso a Lozza, comune del Varesotto: l'uomo, un poliziotto fuori servizio, stava passeggiando in strada lungo via Cesare Battisti quando intorno alle 18 il grosso cane gli si è avventato contro.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto il cane corso, un esemplare giovane di circa 70 chili, sarebbe scappato dal recinto di un'abitazione vicina: quando ha raggiunto l'agente lo ha scaraventato a terra saltandogli addosso e a quel punto l'uomo ha estratto la pistola e ha sparato al cane uccidendolo. Il poliziotto è stato portato in ospedale con una costola rotta e diverse ferite: le sue condizioni sarebbero stabili e sarebbe stato dimesso con una prognosi di venti giorni. L'animale è morto dopo essere stato trasportato in un ambulatorio veterinario. I militari sono stati avvertiti dell’accaduto dal personale sanitario e hanno sentito alcuni testimoni per ricostruire i fatti. Stando a quanto si apprende l'uomo è stato assolto, mentre sarebbe ora al vaglio la posizione dei proprietari del cane che rischiano un'accusa per omessa custodia dell'animale.