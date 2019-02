Un uomo di 36 anni, di professione artigiano, è stato arrestato in flagranza di reato a Besozzo, nella provincia di Varese, dai carabinieri della locale stazione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti aggravata dalla ingente quantità. Nel corso di una perquisizione domiciliare, in contrada Gaggio, i militari dell'Arma hanno rinvenuto, in uno stanzino di fianco alla camera da letto, oltre 5 chilogrammi di marijuana nascosti in 15 barattoli di vetro generalmente utilizzati per contenere le conserve e in uno scatolone.

L'ingente quantità di droga è stata sottoposta a sequestro per le analisi del caso – verrà poi distrutta come prevede la prassi – mentre il 36enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dall'Autorità Giudiziaria competente in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.