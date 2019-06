Sono stati arrestati entrambi per aver maltrattato i quattro figli e aver costretto la figlia di soli 10 anni a subire violenze sessuali. Al centro della vicenda marito e moglie, genitori di quattro bambini, che avrebbero perpetrato nei confronti dei figli abusi e maltrattamenti: nello specifico, secondo quanto raccontato dal procuratore della Repubblica di Varese, Daniela Borgonovo, la madre avrebbe assistito alle violenze sessuali del marito nei confronti della loro figlioletta di 10 anni. Violenze alle quali la donna avrebbe anche assistito. I fatti risalenti a una mese fa sono stati resi noti solo oggi in una conferenza stampa tenuta dal procuratore nel quale si è data notizia di un altro caso di maltrattamenti in famiglia da parte della madre.