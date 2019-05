in foto: (foto di repertorio)

Un incidente tra un'auto e due mezzi pesanti ha causato code e disagi questa mattina, venerdì 17 maggio, sulla strada statale 336 per l'aeroporto di Malpensa, tra Lonate Pozzolo e Vanzaghello, in provincia di Varese. Sul posto la Polstrada e i vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto alle 7.20 e ha coinvolto un uomo di 52 anni, che non è rimasto ferito e non è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio, la polizia stradale di Varese e i vigili del fuoco di Varese

Incidente a Busto Arsizio: morto un uomo di 62 anni

Un altro grave incidente stradale è avvenuto attorno alle 8.30 a Busto Arsizio, in via del Gerbone. Un'auto con a bordo un uomo di 62 anni è finita fuori strada, il conducente del mezzo è deceduto. Sul posto sono stati invitati un'ambulanza e un mezzo dell'elisoccorso. Allertati i carabinieri di Busto Arsizio.

A Brescia sette persone travolte da un mezzo pesante: nessun ferito

Uno spaventoso incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto all'alba a Brescia, in via San Zeno. Attorno alle 5.45 un mezzo pesante ha travolto altri veicoli. Coinvolte sette persone: un ragazzo di 19 anni, un uomo di 31 anni, un 32enne, un 37enne un uomo di 54 anni e uno di 72 anni. Due ambulanze sono arrivate sul posto in codice rosso, ma fortunatamente nessuno dei soccorsi ha riportato ferite gravi e non è stato necessario alcun ricovero in ospedale.