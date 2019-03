Ha incassato per 23 anni, ogni mese, la pensione dell'amico e vicino di casa, deceduto nel 1994. La donna, una signora residente in un piccolo comune a pochi chilometri da Varese ha così incassato circa 370mila euro. La truffa è stata scoperta dalla guardia di finanza della città lombarda dopo alcuni controlli partiti dopo una segnalazione della direzione territoriale dell'Inail di Varese. A far scattare i controlli sarebbe stata proprio la donna che dopo anni, forse per timore di essere scoperta, ha deciso di denunciare la morte del vicino dichiarando falsamente che sarebbe avvenuta nel gennaio del 2018. La falsa dichiarazione h fatto così scattare le successive verifiche che hanno portato alla sconcertante scoperta.

La donna scoperta proprio grazie a una sua segnalazione nel gennaio 2018

La donna, che è stata ora denunciata a piede libero per truffa aggravata ai danni dello Stato, era legata al vicino, poi deceduto da un profondo legame di amicizia e fiducia tanto che le era stato dato il compito proprio da lui di ritirare al suo posto la pensione tutti i mesi. Cosa che la donna ha continuato a fare anche dopo la sua morte, a causa di un difetto di comunicazione tra il comune di residenza e gli enti pagatori, che non ha registrato il decesso dell'uomo. Per questo i pagamenti continuavano ad essere erogati tranquillamente tutti i mesi: la donna, raggiunta dalla denuncia, ha dichiarato di aver già speso tutto il denaro incassato, quindi l'Inail sta procedendo a trattenere, mensilmente, la pensione di reversibilità dell'indagata.