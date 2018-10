Avrebbero seminato il panico con una serie di rapine a locali slot machine i cinque giovani arrestati a Varese nella notte tra martedì e mercoledì. Un'indagine lampo quella dei carabinieri del nucleo investigativo di Varese che ha portato al fermo dei cinque, tutti di nazionalità italiana e con un'età compresa tra i 20 e i 25 anni. A coordinare l'operazione dei carabinieri, denominata "Beverly", è stata la procura varesina, che ha sottolineato anche la violenza utilizzata dai rapinatori durante i loro colpi: in particolare in un'occasione i cinque avrebbero picchiato selvaggiamente uno dei gestori di un locale slot, per poi incappucciarlo e chiuderlo in una stanza. Era stata proprio l'aggressività della banda ad allarmare i militari dell'Arma che hanno così concluso velocemente le indagini, durate poco più di una settimana. I carabinieri hanno sottoposto a fermo i cinque giovani rapinatori mentre si preparavano a commettere l'ennesimo colpo. Le accuse per i cinque sono di rapina aggravata.