in foto: Immagini di repertorio

Un incidente terribile quello avvenuto mercoledì notte a Gemonio, nel Varesotto, che ha visto coinvolte due auto e ha provocato la morte di un giovane di 28 anni. Lo scontro è avvenuto lungo la strada provinciale 1 e ha provocato un immediato incendio delle due vetture: all'interno degli abitacoli c'erano un giovane di 21 anni e il 28enne Luciano Paolicelli. Le fiamme hanno avvolto completamente le due auto, e mentre il più piccolo dei due forse per le lievi ferite riportate nello scontro è riuscito a mettersi in salvo uscendo dall'abitacolo, Paolicelli è rimasto invece incastrato nell'auto. Immediato sul posto l'arrivo dei vigili del fuoco di Varese, dei soccorsi del 118 e degli agenti della polizia stradale: i pompieri hanno spento le fiamme ma non sono riusciti a salvare la vita al giovane Paolicelli. Il 21enne invece è stato trasporto in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Circolo di Varese. La strada provinciale è rimasta chiuso a lungo per permettere agli agenti della polizia stradale di Luino di ultimare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.