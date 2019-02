La Guardia di Finanza di Varese ha sequestrato circa 1.700 MicroSD contraffatte del valore complessivo di oltre 35mila euro, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Busto Arsizio volta a smantellare la vendita di merce contraffatta proveniente dalla Cina. A segnalare la vendita sospetta all'interno di un negozio di informatica del basso Varesotto sono stati alcuni clienti non soddisfatti dell'acquisto: i militari hanno così, dopo i primi riscontri, trovato e sequestrato all'interno dell'esercizio commerciale una prima partita di schede contraffatte per poi risalire al grossista che aveva importato la merce dalla Cina. Il grosso quantitativo è stato infatti trovato presso un magazzino di Ventimiglia intestato a una società inglese, amministrata da un cittadino italiano.

Sono state denunciate per commercio di prodotti con segni falsi due italiani

Le confezioni delle schede riportavano perfettamente i marchi contraffatti di due note case produttrici di materiale informatico. È stato grazie alla perizia sulle schede sequestrate però che è stato evidenziato come i supporti, oltre ad essere contraffatti in quanto i marchi non erano originali, avevano anche delle prestazioni inferiori rispetto a quelle originali, come la capacità di memorizzazione e la velocità di lettura e scrittura. Al termine dell’operazione, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria due soggetti, per l’ipotesi di reato di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, un 60enne della provincia di Varese e una 68enne della provincia di Piacenza.