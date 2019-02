Folle inseguimento in strada alle porte di Genzano di Lucania, nel Varesotto, dove un uomo a bordo della sua auto non si è fermato all'alt dei carabinieri. L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 18 febbraio, nel territorio tra la provincia di Varese e quella di Milano. Secondo le informazioni ricevute, l'automobilista alla guida di una Bmw era in transito sul tratto di strada in cui c'era un posto di blocco, i carabinieri che lo hanno visto arrivare gli hanno ordinato l'alt, ma lui non si è fermato ed ha continuato il suo percorso, accelerando. I militari, visto il comportamento del conducente, sono saliti a bordo della gazzella, la macchina di servizio, e hanno iniziato un lungo inseguimento, per fermare l'automobilista, scappato via a tutta velocità. Una volta raggiunto e affiancato, l'uomo ha speronato l'auto dei carabinieri, compiendo una brusca manovra. Resosi conto che a bordo del suo veicolo non avrebbe avuto scampo e che sarebbe stato preso dai militari, ha aperto la portiera della sua Bmw ed è uscito dall'abitacolo, per poi scappare a piedi nel bosco al lato della carreggiata.

Fuga a piedi

Una fuga che gli ha permesso di far perdere momentaneamente le proprie tracce agli uomini dell'Arma, che lo stanno cercando. Secondo le informazioni apprese, fortunatamente durante l'inseguimento non sono stati coinvolti altri veicoli o persone e nessuno è stato travolto durante il tragitto. Nonostante l'operazione sia stata condotta con manovre brusche e improvvise, i carabinieri non sono rimasti feriti e non hanno avuto bisogno dell'intervento del personale sanitario del 118.