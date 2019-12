in foto: L’auto precipitata sul tetto a Varese

Stava viaggiando a bordo della sua auto lungo le strade di Varese quando, giunto nei pressi della prima cappella del Sacro Monte, ha perso il controllo della vettura finendo per uscire fuori strada e schiantarsi sul tetto di una casa. È accaduto il giorno di Santo Stefano, in tarda serata: sul luogo dell'incidente avvenuto tra via Quintino Sella e via Selvapiana, sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 insieme con i vigili del fuoco di Varese.

La vettura rimossa e recuperata dai vigili del fuoco

Per fortuna l'uomo alla guida della vettura, un 38enne, è stato soccorso dal personale medico in condizioni non gravi: medicato sul posto è stato trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco di Varese che hanno lavorato per estrarre l'automobilista dall'auto e rimuovere la vettura bloccata sul tetto e metterla in sicurezza. I pompieri sono arrivati sul posto con un’autopompa e un autogru per recuperare il mezzo in collaborazione con il soccorso stradale e la polizia locale che ha monitorato il traffico lungo la strada.