in foto: Immagine di repertorio

Fiamme e fumo all'interno di un bagno dell'istituto I.S.I.S. Keynes di Gazzada Schianno, comune in provincia di Varese, hanno diffuso il panico tra studenti e docenti che sono stati costretti ad abbandonare il plesso scolastico. Il principio di incendio si è sviluppato martedì mattina intorno alle 12, in pieno orario di svolgimento delle lezioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, insieme con carabinieri e polizia locale, che hanno domato le fiamme e hanno accertato che non ci fossero feriti. Secondo le informazioni fornite dalle autorità competenti, sarebbe stato il porta carta igienica, dato alle fiamme e situato nel bagno al piano terra a far sviluppare l'incendio: il locale è stato danneggiato in modo piuttosto ingente. I vigili del fuoco hanno eseguito i rilievi dopo aver spento il focolaio: la scuola è stata dichiarata agibile, mentre il bagno dovrà rimanere chiuso fino al termine dell’intervento di messa in sicurezza.