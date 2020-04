in foto: Vigili del fuoco alla fonderia di Varese

Due operai di 29 e 42 anni sono rimasti feriti nello scoppio avvenuto questa mattina nella fonderia di viale Belforte a Varese. Stando a quanto si apprende l'esplosione sarebbe stata causata dal malfunzionamento ad un macchinario, forse un altoforno, che ha provocato un boato. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 9 di stamattina quando è stato chiesto l'intervento del 112 al civico 205 del lungo viale della città: sul posto sono accorse due ambulanze e un'auto medica del 118 che hanno prestato soccorso ai due operai feriti che sono stati trasportati in ospedale. Secondo quanto trapelato i due non sono in condizioni critiche: le ferite riportate non sarebbero infatti gravi.

L'esplosione causata da un malfunzionamento di un altoforno

Sul luogo dell'esplosione sono accorsi anche i vigili del fuoco di Varese con due autopompe, un'autobotte e un carro aria: l'esplosione non avrebbe causato nessun principio di incendio nella fonderia, al momento della deflagrazione infatti si sarebbe attivato il sistema automatico di spegnimento. A causare la deflagrazione sarebbe stato infatti il malfunzionamento di un altoforno che ha provocato prima un boato, con la rottura di alcuni vetri esterni del sito produttivo e poi la fuoriuscita di fumo. Il fumo è stato notato a chilometri di distanza dai cittadini allarmati che hanno allertato i vigili del fuoco. Gli operatori stanno mettendo in sicurezza l’area. Ora si dovrà chiarire se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate e di fatto cosa abbia provocato il malfunzionamento del forno.