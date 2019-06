Varese, congestione mentre fa il bagno in vasca a casa: bimba di 4 anni muore in ospedale

Una bambina di quattro anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella vasca di casa a Solbiate Arno, nel Varesotto. Inutile il trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bergamo. La piccola è deceduta in seguito a complicazioni polmonari. L’ipotesi dei medici è che sia stata colta da una congestione mentre era in acqua.