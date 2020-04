in foto: (Archivio LaPresse)

Il cavalcavia di viale Europa, a Varese, è stato chiuso. Un atto dovuto per facilitare le verifiche sul ponte che negli anni ha dato più di un pensiero riguardante la sua stabilità. Il Comune di Varese, in una nota, ha spiegato che "nei prossimi giorni verranno eseguiti controlli approfonditi da parte dei tecnici comunali. Resteranno comunque aperte due rampe, quella di salita che permette l'accesso alla città per chi proviene dalla zona dell'ex Malerba, e quella di discesa per chi arriva dal centro città in verso Casbeno. Il ponte, negli anni, è stato periodicamente controllato ma, questa volta, i tecnici hanno optato per un'indagine più approfondita per accertare l'effettiva condizione della struttura.

Chiuso intero reparto Covid all'ospedale di Circolo di Varese

Da Varese, intanto, giungono anche notizie confortanti in ottica emergenza Coronavirus. All'ospedale di Circolo, infatti, un intero reparto Covid-19 è stato chiuso. Si tratta di 56 posti letto dedicati a pazienti con Coronavirus che erano stati allestiti al sesto piano nel reparto della Mai 2 (Medicina ad alta intensità), una struttura nata per fronteggiare l'emergenza sulla base di un'idea del direttore sanitario dell'ospedale Lorenzo Maffioli. L'azienda socio sanitaria territoriale Sette Laghi, cui afferisce l'ospedale di Circolo, nel comunicare la notizia del reparto dedicato ai pazienti Covid parla di uno "dei segnali più evidenti che la battaglia, anche se ancora lontana dall'essere vinta, inizia a segnare l'arretramento del virus", ma anche di un inizio di quella ripresa, della ripartenza delle normali attività ospedaliere e chirurgiche che in questi mesi di emergenza erano state sospese, a parte quelle di urgenza.