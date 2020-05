in foto: (Foto Fb: Attilio Fontana)

Un soddisfatto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha annunciato su Facebook che il secondo dei tre reparti Covid dell'ospedale di Circolo di Varese è stato chiuso. Il governatore lombardo è molto legato alla situazione poiché originario del capoluogo di provincia di riferimento del nosocomio, nonché suo ex sindaco.

Il plauso di Fontana: Bravi!

Su Facebook, Fontana ha scritto: "All’ospedale di Circolo di Varese sono stati allestiti tre reparti Covid, per un totale di 170 posti, senza che nessuno dei medici e degli specializzandi che vi hanno operato venisse contagiato dal virus". Poi, l'ulteriore bella notizia: "Settimana scorsa il primo reparto è stato chiuso, ieri anche il secondo, resta attivo il terzo, l’Hub Covid, per fare fronte alle eventuali necessità. Un grande ringraziamento per il lavoro di tutto il personale sanitario. Bravi!".

A Bergamo chiuso albergo per la quarantena Covid

Anche da Bergamo arrivano notizie positive circa la chiusura di strutture dedicate ai pazienti Covid. Al Bes Hotel di Mozzo, paese al confine con la città orobica, è stato infatti dichiarato finito il servizio di emergenza offerto dalla struttura che dal 6 aprile al 15 maggio scorso ha ospitato 94 pazienti per la convalescenza. Le persone hanno trascorso lì la quarantena dopo le dimissioni dell'ospedale poiché impossibilitate ad essere isolate presso il proprio domicilio. "Abbiamo dimesso gli ultimi pazienti. È stata una esperienza importante e molto sfidante. Abbiamo fatto la nostra parte in un momento difficile per tutti. Un Grazie ai nostri pazienti che ci hanno regalato umanità. Un Grazie enorme a tutti i colleghi per la passione e la competenza", ha scritto su Facebook il Consorzio Sol.Co Città Aperta.