VARESE – Un Natale da dimenticare per 40 dipendenti della Hammond Power Solutions, azienda di Marnate, nel Varesotto. Prima che cominciassero le festività natalizie, la società ha donato ai 40 dipendenti dello stabilimento un tradizionale cesto di Natale, come è consuetudine in molte aziende. Subito dopo, però, è arrivata la beffa: ai 40 lavoratori è infatti stato comunicato il licenziamento. Stando a quanto si apprende, la decisione è arrivata dai vertici dell'azienda, che ha deciso per un cambio di strategia.

Originariamente chiamata Marnate Trasformatori, sei anni fa l'azienda è stata acquisita dai canadesi della Hammond Power Solutions, società quotata in Borsa. Oltre alla sede di Marnate, che funge anche da centrale operativa per l'Europa, la Hammond Power, in Italia, ha anche uno stabilimento a Meledo, nella provincia di Vicenza, oltre a sedi sparse in tutto il mondo, come Stati Uniti, Messico e India. Prima delle festività, i rappresentanti sindacali avevano fissato un incontro con i vertici dell'azienda per discutere i termini del nuovo contratto: adesso, i 40 dipendenti si ritrovano, a Natale, senza un lavoro. Al termine delle festività, da quanto si apprende, si terrà un vertice per discutere della situazione.