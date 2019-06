in foto: [Immagine di repertorio]

È entrato ubriaco in una sala slot di Cavaria con Premezzo (Varese) brandendo un'ascia e ha cercato di aggredire il titolare e i clienti, senza un'apparente ragione. Un uomo di 45 anni, italiano e pregiudicato, già sottoposto a obbligo di firma, è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere a Busto Arsizio.

I clienti terrorizzati hanno chiamato i carabinieri

Il fatto si è verificato nella tarda serata di lunedì: l'aggressore si è presentato nella sala slot di via Ronchetti a Cavaria con Premezzo e ha cercato di aggredire i presenti. I clienti del locale, terrorizzati, hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono state inviate due pattuglie, una da Fagnano Olona e una seconda del nucleo operativo e radiomobile. Due militari della stazione di Cassano hanno sentito via radio la segnalazione dell'intervento e, anche se avevano finito il turno, si sono recati sul posto per supportare i colleghi.

Un militare è rimasto ferito in modo lieve

All'arrivo dei militari il 45enne, visibilmente alterato per gli effetti dell'alcol, non si è calmato. Al contrario, mentre era circondato dagli uomini in divisa che stavano provando a farlo ragionare, improvvisamente ha provato a lanciarsi contro alcune delle persone che stavano assistendo alla scena, sempre con l'arma in mano, ma è stato bloccato. Uno dei carabinieri è rimasto lievemente ferito ad una mano. È stato soccorso dai colleghi e portato all'ospedale di Gallarate (Varese) dove ha ricevuto le cure mediche del caso ed è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. L'arrestato dovrà ora rispondere di violenza e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto abusivo di arma bianca.