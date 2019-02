in foto: Immagine di repertorio

Sarebbe stato il coraggio di un ragazzino dinanzi alla violenza del padre nei confronti della madre a fermare l'uomo arrestato la scorse notte dai carabinieri a Marchirolo, in provincia di Varese. Il 42enne ha prima accoltellato la moglie al termine di un violento litigio, e poi ha ferito anche il foglio soli 13 anni alla mano, reo di essere intervenuto per difendere la mamma da quell'aggressione. Ed è stato proprio lui a chiamare il 112 invocando aiuto alle forze dell'ordine, dopo che il padre si è dato alla fuga lasciando moglie e figlio feriti a casa.

L'uomo si è presentato spontaneamente in caserma: è accusato di tentato omicidio

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno portato madre e figlio all'ospedale Circolo di Varese per ricevere le cure del caso. Alla donna sono state riscontrate diverse ferite du varie parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita: per lei la prognosi è di circa un mese. Mentre al ragazzo è stata riservata una prognosi di 20 giorni. Intanto l'uomo si è presentato dopo non molto di sua spontanea volontà in caserma dove ha raccontato quanto accaduto: i carabinieri lo hanno ora in custodia in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria. L'accusa per lui è di tentato omicidio.