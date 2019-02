Secondo il tribunale del Riesame di Milano, l'uomo avrebbe abusato sessualmente per anni della figlia, affetta da gravi disturbi psichici. Per questo un anziano di 80 anni è stato arrestato dai carabinieri di Varese in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere proprio con la terribile accusa. Le molestie sarebbero venute alla luce a seguito di una segnalazione fatta dal personale ospedaliero dove la giovane era ricoverata a causa dei profondi problemi: qui la donna ora 40enne sarebbe stata vista in più di un'occasione subire degli atteggiamenti inappropriati da parte del padre in visita.

I militari hanno così dato il via a un'indagine approfondita e dettagliata dalla quale sarebbero emersi particolari sconcertanti: attraverso diverse registrazioni audio e video fatte proprio in ospedale sarebbe emerso che l'anziano padre era solito utilizzare diverse armi di ricatto nei confronti della figlia come minacciare di non andare più a trovarla qualora di fosse rifiutata o anche portandole dolci e sigarette per convincerla a promettergli rapporti sessuali appena fosse stata dimessa.