in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale questa mattina sulla superstrada Milano-Meda, nel tratto all'altezza del comune di Varedo. Nello scontro tra un'auto e un camion un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito. L'automobile è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'automobilista, trasportato poi all'ospedale milanese di Niguarda.

Scontro tra auto e camion sulla Milano-Meda: grave un 45enne

L'incidente è avvenuto attorno alle 11.15 di oggi, mercoledì 22 gennaio, nella corsia in direzione sud tra Varedo e Paderno Dugnano. Sul posto, stando a quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) è stata inviata un'ambulanza in codice rosso. Allertato anche un mezzo dell'elisoccorso di Milano. Il 45enne ha subito importanti traumi nello schianto ed è stato trasportato in codice giallo a Niguarda, dove è arrivato poco dopo mezzogiorno.

Tratto chiuso, lunghe code e rallentamenti

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno operato per liberare l'automobilista rimasto incastrato tra le lamiere. Intervenuti gli agenti della poltrada di Milano e i vigili urbani di Paderno Dugnano per i rilievi del caso, necessari per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell'incidente, e per gestire il traffico. Il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso. Lunghe code e rallentamenti si sono registrati in direzione di Milano.