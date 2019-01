in foto: Immagine di repertorio

Una lite tra due coniugi ormai separati è degenerata ben presto in una violenta aggressione nella quale è rimasto ferito il padre della donna, un uomo di 52 colpito a coltellate. Tutto ha inizio martedì sera quando a Vaprio d'Adda, nel Milanese, un uomo di 33 anni, di nazionalità peruviana, giunge in quella che è la casa della ex moglie, una 27enne, nel pieno della notte e inizia con lei una discussione. In casa c'è anche la famiglia della giovane che assiste alla lite legata a quanto pare a una vecchia questione tra i due. Il litigio però ben presto degenera, e come purtroppo spesso accade si passa dalle parole ai fatti, dalle minacce alle aggressioni fisiche.

L'uomo colpito diverse volte all'addome, al volto e al braccio non è in pericolo di vita

Nella lite a questo punto si intromette il padre 52enne della ragazza che interviene per fermare la violenza dell'uomo nei confronti della figlia ma diventa a sua volta vittima di quella furia: l'ex marito della giovane infatti impugna un coltello e lo colpisce diverse volte, ferendolo al braccio, al volto e all'addome. Immediata la chiamata ai soccorsi che sono giunti sul posto con un'ambulanza. I paramedici lo hanno medicato e trasportato in ospedale dove per fortuna le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: potrà lasciare l'ospedale tra dieci giorni. Mentre l'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine giunte nell'appartamento poco dopo l'aggressione: si trova ora nel carcere di San Vittore con l'accusa di tentato omicidio.