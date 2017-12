Il presepe allestito dal Comune a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, è stato vandalizzato da ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì. A denunciare l'episodio è stata la stessa amministrazione comunale, che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato una foto del presepe distrutto con la spiegazione di quanto avvenuto: "Un atto vandalico contro la cosa pubblica, essendo il presepe allestito nell’ambito delle iniziative natalizie, e contro il sentimento che rappresenta la natività – ha commentato il sindaco di Cernusco, Ermanno Zacchetti, in una nota -. Come per ogni atto vandalico, ci saranno delle indagini che spero possano individuare chi ha messo in atto un gesto che considero assolutamente irrispettoso nei confronti della nostra città".

Il Comune ha presentato denuncia.

I vandali hanno preso di mira il presepe che si trova in piazza Gavazzi, distruggendo la statua di Gesù Bambino e staccando di netto una gamba. Per decisione dell'amministrazione comunale, però, la statua non è stata rimpiazzata con una nuova: "La statua del bambinello è stata ricomposta senza sostituirla con una nuova, appendendo un cartello accanto al presepe in cui spieghiamo quanto è accaduto". Il Comune ha presentato una denuncia contro ignoti per cercare di risalire agli autori del gesto, che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere: "La piazza – spiega infatti una nota – è dotata di telecamere che puntano proprio sul presepe, allestito lo scorso novembre in occasione dell’apertura delle festività natalizie. La polizia locale è già al lavoro per visionare le immagini registrate nelle ultime 24 ore". L'assessore alla Cultura, Mariangela Mariani, ha chiosato: "Pensiamo che questo atto vandalico sia un gesto che colpisce un simbolo del Natale per la nostra comunità. Come avevo detto in passato, la natività è un simbolo religioso ma anche un messaggio di speranza e di Pace. E vandalizzare questo simbolo vuol dire anche spezzare quel messaggio".

A Torbole Cesaglia la statua di Gesù Bambino è stata decapitata.

Non è purtroppo la prima volta che il presepe viene preso di mira dai vandali. Senza andare troppo lontano nel tempo e nello spazio, è accaduto anche la notte del 25 dicembre, proprio a Natale, nella piazza principale di Torbole Casaglia, piccolo comune in provincia di Brescia. In quella circostanza la statua di Gesù Bambino era stata addirittura decapitata da ignoti. Anche in questo caso il Comune, a guida leghista, ha sporto denuncia sull'accaduto: la statuina di Gesù Bambino è stata sostituita.