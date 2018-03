in foto: La "classe di danza" di Degas (particolare, Philadelphia museum of art)

I capolavori dell'impressionismo assieme a quelli di sperimentatori come Picasso, Braque, Kandinsky. Tutti insieme al Palazzo Reale di Milano per 180 giorni. Si preannuncia spettacolare la mostra che dall'8 marzo al 2 settembre 2018 trasporterà nel capoluogo lombardo cinquanta capolavori provenienti dal Philadelphia museum of art, una delle più importanti istituzioni museali del mondo con la sua collezione di oltre 240mila opere, rappresentative di oltre duemila anni di produzione artistica. La mostra, che si intitola "Impressionismo e avanguardie: capolavori dal Philadelphia museum of art" è promossa e prodotta da Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e MondoMostreSkira, con la collaborazione naturalmente del museo statunitense.

I capolavori esposti

Saranno esposte opere di artisti celeberrimi come Pierre Bonnard, Paul Cézanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Paul Gauguin, Claude Monet, Vincent van Gogh, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Georges Braque, Vasily Kandinsky, Paul Klee, Henri Matisse, Marc Chagall, Constantin Brancusi, Pablo Picasso, Salvador Dalí e Joan Mirò, oltre ai lavori delle artiste Mary Cassatt, Marie Laurencin, Berthe Morisot. Impressionismo, sperimentazione, surrealismo: un viaggio attraverso la migliore produzione artistica realizzata a cavallo di due secoli, l'Ottocento e il Novecento.

I visitatori potranno spaziare dai luminosi paesaggi di Monet alle scene cittadine ritratte da Renoir, passando dai ritratti di van Gogh e dalle ballerine di Degas ritratte nel famoso dipinto "la classe di danza" del 1880 circa. Impossibile fare una selezione tra tutte le opere esposte: sono tutti capolavori entrati nell'immaginario collettivo, che hanno reso immortali i generi artistici e spesso hanno anticipato tendenze. Non solo dipinti: la mostra ospiterà anche sculture come "L’atleta" di Rodin, "Il giullare" di Picasso e "Il Bacio" di Brancusi.

Mostra Impressionismo e avanguardie: biglietti e informazioni

La mostra "Impressionismo e avanguardie: capolavori dal Philadelphia museum of art" si terrà dall'8 marzo al 2 settembre 2018 al Palazzo Reale di Milano. Questi gli orari: lunedì 14.30 – 19.30, martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30 – 19.30, giovedì e sabato 9.30-22.30. L'ultimo ingresso è un'ora prima della chiusura. I biglietti si possono acquistare sul sito della mostra, previa registrazione, selezionando giorno e ora della visita: 12 euro più prevendita il costo dell'intero, 10 euro più prevendita (due euro) il ridotto (per over 65, visitatori da 6 a 26 anni, portatori di handicap, possessori Card Annuale Civici Musei Milanesi, Club Skira, soci Touring Club con tessera, soci Fai con tessera aderenti all'iniziativa "Lunedi Musei", militari, forze dell'ordine non in servizio, insegnanti. Disponibile anche il biglietto open (14 euro più prevendita) valido per un ingresso fino a due settimane prima della chiusura della mostra (non è utilizzabile il giorno di acquisto).