in foto: Immagine di repertorio

È stato necessario l'intervento dell'elicottero del 118 per soccorrere l'uomo rimasto gravemente ferito nell'incendio del suo appartamento: l'eliambulanza intervenuta tempestivamente ha trasportato l'80enne in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato medicato prima di essere trasferito al Centro grandi ustionati di Verona. È accaduto nel piccolo comune di Valtorta, in provincia di Bergamo, dove nel pomeriggio di ieri lunedì 6 gennaio e giorno dell'Epifania è stato richiesto l'intervento del 118 dopo un'esplosione che ha coinvolto un piccolo appartamento in via Grasso: sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori che hanno trasportato l'anziano in ospedale.

L'anziano ha riportato ustioni a volto, collo e torace

Con i sanitari del 118 anche i vigili del fuoco per domare le fiamme divampate all'interno dell'appartamento: secondo una prima ipotesi è probabile che il rogo sia divampato in seguito allo scoppio di una bombola di gas. All'interno della casa vi era solo un uomo di 80 anni, A. R. , che ha riportato ustioni di 2° grado al volto e alla testa e di 1° grado al collo e al torace. Portato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, è stato poi trasferito dalla Croce verde di Bergamo al Centro grandi ustionati di Verona.