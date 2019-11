Stava passeggiando nei boschi della Valtellina quando è scivolato in un dirupo, è morto così Ariele Delle Coste, 65enne pensionato residente a Bianzone con la moglie e i figli. La tragedia si è consumata questo pomeriggio sui monti che sovrastano proprio il piccolo paese della Valtellina: come era solito fare, il 65enne è uscito per una passeggiata alla quale doveva aggiungersi anche un amico. Ed è stato proprio quest'ultimo una volta arrivato al luogo concordato per l'incontro che a lanciare l'allarme: dopo aver notato l'assenza dell'uomo, l'amico si è diretto verso i boschi per cercarlo, finendo per trovarlo in fondo a un burrone.

Scivolato a causa del fondo umido del bosco

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono giunti i volontari del soccorso alpino della VII delegazione di Valtellina e Valchiavenna insieme con i vigili del fuoco e i carabinieri: il cadavere del pensionato è stato recuperato dai militari della Sagf della guardia di finanza e dal soccorso alpino. Purtroppo per lui ormai non c'era più nulla da fare: è morto praticamente sul colpo dopo un volo di oltre 100 metri. La vittima è un ex messo comunale: secondo i carabinieri è probabile che a causare la scivolata fatale sia stato con ogni probabilità il fondo umido e bagnato del bosco.