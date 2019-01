Lo hanno ritrovato senza vita verso Alpe Batte, in Valsesia, l'uomo di 72 anni scomparso lunedì 31 dicembre dopo essere uscito per una passeggiata. I familiari avevano dato immediatamente l'allarme non appena si erano resi conto che l'uomo non era rientrato a casa: il 72enne residente a Milano si trovava in Valsesia con la famiglia e aveva deciso dopo una lunga passeggiata in compagna della famiglia di proseguire da solo verso il rifugio Pastore a monte di Alagna Valsesia (in provincia di Vercelli). Gli uomini del soccorso alpino e speleologico piemontese coadiuvati dagli operatori del Soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno iniziato immediatamente le ricerche durate per ore senza trovare però alcuna traccia.

Il corpo ritrovato questa mattina a 1700 metri d'altezza

La svolta è giunta purtroppo questa mattina quando poco dopo le 12 dopo più di quattro ore di ricerche i soccorsi hanno localizzato poco lontano dal sentiero in località Alpe Blatte, a quota 1700 metri, il corpo senza vita dell'uomo. Secondo quanto appreso la vittima non avrebbe evidente segni di traumi sul corpo per questo le prime ipotesi tendono verso un improvviso malore o una forte ipotermia che ne avrebbe dunque provocato la morte.