in foto: Immagine di repertorio

Paura in Valfurva, in provincia di Sondrio: un alpinista di 56 anni originario di Lurate Caccivio, nel comasco, è precipitato in un dirupo nella zona del Ghiacciaio dei Forni, ad alta quota: l'uomo è stato salvato nella notte dal Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenne, oltre ai militari del Sagf della Guardia di Finanza.

Tutto è accaduto nella notte di San Silvestro: l'uomo si trovava in zona Capanna Pizzini per un'escursione sul Ghiacciaio dei Forni, uno dei più pittoreschi di tutta Italia (il nome deriva dal fatto di essere stato il più grande ghiacciaio vallivo italiano e l'unico di tipo himalayano sul territorio del Belpaese), quando è precipitato improvvisamente in un dirupo. A dare l'allarme la moglie, preoccupatasi dopo che l'uomo tardava a rientrare a casa. A quel punto è scattata l'operazione di salvataggio, resa più difficile anche dalle condizioni climatiche: sulla zona si è infatti abbattuta anche una tempesta di neve. Alla fine, nell'oscurità, i venti uomini impegnati nelle sue ricerche, sono riusciti a localizzarlo e riportarlo in superficie. L'uomo si trova ora all'ospedale di Sondalo, dove è ricoverato per i traumi subiti nella caduta e per lo stato di ipotermia in cui si è ritrovato. Il cinquantaseienne comasco non sarebbe comunque in pericolo di vita.