Valcamonica, molestava la figlia 15enne degli amici: 73enne condannato a 7 anni e 4 mesi

È stato condannato in via definitiva a 7 anni e 4 mesi di carcere l’uomo di 73 anni accusato di aver abusato sessualmente di una ragazzina di 15 anni, figlia di una coppia di amici. La giovane veniva affidata all’orco dai genitori inconsapevoli che in quelle ore l’uomo abusava di lei: i fatti risalgono al 2012 e si sono verificati in Valcamonica.