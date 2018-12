in foto: I soccorsi in corso sulla seggiovia in Val Seriana, nel bergamasco [Foto Facebook / SOS Emergenza]

Paura nel bergamasco: un albero è caduto finendo per appoggiarsi sui cavi della seggiovia in località Spiazzi di Gromo, in alta Val Seriana. I passeggeri a bordo si sono così ritrovati sospesi nel vuoto ed ovviamente terrorizzati dalla situazione. Immediati i soccorsi: al momento, salvo la paura stessa, si registra soltanto un ferito lieve.

Lo ha fatto sapere l'associazione SOS Emergenza: al momento sul posto ci sono anche i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118, fa sapere l'Agenzia Regionale Emergenza-Urgenza (Areu), per verificare le eventuali conseguenze del gelo e degli attacchi di panico tra gli sciatori che sono stati salvati dopo essere rimasti bloccati sui seggiolini. Ignote anche le cause della caduta dell'albero che, per fortuna, è caduto semplicemente "poggiandosi" ai cavi della seggiovia, e dunque senza tranciarli ma causando solo l'interruzione del servizio ed il conseguente "terrore" dei passeggeri a bordo. Il bilancio totale è di un solo ferito, in maniera lieve: si tratta di uno sciatore che si è lasciato cadere dalla seggiovia a bassa quota, che ha riportato una sospetta frattura, come spiegato dal Soccorso Alpino.