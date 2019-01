Era uscito per un'escursione in montagna e non è più tornato: il suo corpo è stato trovato senza vita la scorsa notte dopo ore di ricerche in val Brembana, nella zona del Pizzo del Becco. La vittima è il 25enne Emanuele M., residente a Piazza Brembana, in provincia di Bergamo: secondo quanto raccontato dai familiari il giovane è uscito giovedì mattina poco dopo le 8.30 diretto verso la montagna dovrebbe avrebbe fatto un'escursione. L'allarme è scattato in serata quando la famiglia non ha il visto il 25enne rientrare. Così sono prima usciti a cercarlo, senza esito, e hanno poi avvertito i soccorsi.

Il corpo ritrovato a 2200 metri d'altezza

Gli uomini del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco hanno iniziato immediatamente le ricerche, battendo tutte le zone che Emanuele era solito frequentare, concentrandosi principalmente lungo il sentiero che porta ai Laghi Gemelli. Sentiero solitamente battuto da chi compie questo tipo di escursione. La triste scoperta è giunta intorno alle 2.30 della scorsa notte quando i soccorritori hanno localizzato un corpo sotto la parete sud-est del Pizzo del Becco, a circa 2200 metri d'altezza. Si trattava proprio di Emanuele. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto ma una prima ipotesi fa pensare che il ragazzo sia stato vittima di una caduta durante l'escursione. Oggi inizieranno le operazioni di recupero del corpo.