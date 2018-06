in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale, nella serata di ieri, poco prima della mezzanotte, in via Vitruvio a Milano, dove un uomo di 62 anni, un cittadino rumeno, è stato investito da un tram della linea 5. Stando a quanto si apprende, l'uomo stava attraversando la strada all'incrocio con via Lepetit quando è stato centrato in pieno dal mezzo pubblico. Ancora sconosciuta, però, l'esatta dinamica dell'incidente: non è ancora noto se l'uomo, però, stesse attraversando sulle strisce pedonali e se l'apposito semaforo fosse verde oppure rosso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, con due ambulanze e un'automedica, che hanno trasportato il 62enne in codice giallo al Pronto Soccorso del Policlinico di Milano. Una volta arrivato nel nosocomio meneghino, però, le condizioni dell'uomo sono peggiorate e il codice da giallo è diventato rosso: il 62enne è ora ricoverato in prognosi riservata a causa di un grave trauma cranico. Stando a quanto si apprende, pare che l'uomo fosse ubriaco quando è stato investito. Sul luogo dell'incidente si sono recati anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica ed accertare eventuali responsabilità.