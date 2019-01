Un acquisto, incauto, di champagne è costato molto caro a Lele Mora, il noto personaggio televisivo ed ex agente dello spettacolo italiano. Mora infatti è stato rapinato di tutti i soldi che aveva con lui, ben quarantamila euro. Ma non è finita qua, perché poi lo stesso Mora è stato minacciato da chi gli aveva prestito i soldi per la trattativa, che voleva indietro la somma.

La vicenda, ricostruita dal Corriere della Sera, ha quasi dell'incredibile e su di essa sta indagando ora la Procura di Milano. Stando a quanto riportato dal quotidiano meneghino, Lele Mora sarebbe andato (in un pomeriggio di fine maggio scorso), in un campo rom con l'intenzione di acquistare una partita di champagne di alta qualità, per poterla poi rivendere a guadagnare una decina d'euro per ogni bottiglia. Con lui, anche un pluri-pregiudicato per rapina, porto d’armi, ricettazione e spaccio. I due hanno con loro circa quarantamila euro. Ma al momento dell'affare, gli viene sottratto il borsello dalle mani, e poi sbattuti fuori dal campo rom stesso: una vera e propria "trappola". Ma non è finita qui, perché chi aveva anticipato i soldi a Lele Mora per compiere "l'affare", inizia a minacciarlo a sua volta. Vuole indietro i suoi soldi, tanto che alla fine Mora deve farseli prestare dal figlio è pagare. La Procura sta indagando ora su entrambe le vicende, sulle quali si spera possa esserci chiarezza in tempi brevi.