in foto: Immagine di repertorio

Paura questo pomeriggio nel Varesotto dove una bambina di 16 mesi è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano a causa di alcune ustioni sul torace: la piccola era stata portata in nosocomio dai genitori questa mattina dopo essere rimasta vittima di un incidente domestico. Non è chiaro da cosa siano state provocate le ustioni ma la bimba una volta giunta all'ospedale "Ondoli" di Angera, in provincia di Varese è stata visitata e poi trasferita d'urgenza con l'elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Al momento però non si conoscono le condizioni della piccola.