Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia, questa volta in un cantiere edile in via Verdi a Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza. È accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 dicembre: vittima un operaio di 60 anni, che secondo quanto ricostruito fino a questo momento sarebbe caduto da un'altezza di circa due metri. Le sue condizioni sono apparse gravi da subito, tanto che è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso alzatosi da Milano. L'uomo è stato poi trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato in codice rosso, mentre l'elicottero è stato fatto rientrare alla base senza dover occuparsi del trasporto del paziente.

Le condizioni dell'uomo e la dinamica dell'incidente

Sul posto, oltre al personale sanitario dell'azienda regionale emergenza urgenza, anche una pattuglia della polizia locale di Usmate Velate e una vettura dei carabinieri di Monza. Stando a quanto trapelato la vittima dell'incidente avrebbe riportato diverse ferite e un trauma cranico in seguito alla caduta, avvenuta mentre l'operaio si trovava in cima a un'impalcatura. I colleghi del 60enne che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente capito la gravità della situazione allertando in modo tempestivo i soccorsi. Restano da accertare le cause della rovinosa caduta dell'uomo, che adesso sarà affidato alle cure dei medici del San Gerardo di Monza. Nel frattempo le forze dell'ordine tenteranno di fare chiarezza su quanto accaduto nel cantiere edile di via Verdi