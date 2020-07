in foto: L’auto incidente a Urgnano (foto Facebook)

Sono state soccorse in codice rosso le due donne rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina a Urgnano, in provincia di Bergamo: madre e figlia, di rispettivamente 59 e 35 anni, erano a bordo della propria auto quando quest'ultima è finita fuori strada ribaltandosi.

L'allarme è scattato intorno alle 8.15 di oggi giovedì 9 luglio quando è stato chiesto l'intervento del 118 lungo la strada provinciale a Urgnano per un incidente segnalato dai numerosi residenti della zona che hanno assistito alla scena: la vettura a bordo della quale viaggiavano le due donne è infatti uscita fuori strada e si è ribaltata su un fianco dopo essere finita su un’aiuola e aver abbattuto tre barriere di separazione. Madre e figlia sono rimaste incastrate nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto insieme con i carabinieri di Martinengo e la polizia locale, per estrarle dall'auto.

Le due donne sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale, una è stata trasportata in codice giallo al Policlinico San Marco di Zingonia mentre per l’altra è stato disposto il trasporto in eliambulanza al San Gerardo di Monza. Sul posto sono infatti giunti gli equipaggi di soccorso in ambulanza e automedica oltre che in elicottero. Entrambe hanno riportato lievi ferite e stando a quanto si apprende non avrebbero riportato gravi ferite. Intanto i carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e ricostruire le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri del Comando provinciale giunti sul posto.