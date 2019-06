in foto: (Immagine di archivio)

Drammatico incidente aereo nel pomeriggio di ieri, sabato 15 giugno, a Urgnano, in provincia di Bergamo. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato con il suo ultraleggero nei campi che si trovano nella frazione di Basella. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18 nei cieli sopra via Mulino dei prati. Il velivolo su cui si trovava la vittima ha perso quota per cause da accertare ed è precipitato, schiantandosi in un campo a pochi metri da una cascina e prendendo fuoco. Le persone che si trovavano nella cascina sono state le prime a intervenire con un estintore e hanno notato il corpo del pilota privo di sensi vicino al velivolo.

Il pilota è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi

Immediata la chiamata al 118 che sul posto ha inviato un elicottero, un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo, all'arrivo dei soccorritori per il 60enne non c'era più niente da fare: nonostante i tentativi da parte del personale paramedico il pilota è deceduto. La vittima si chiamava Gianmario Delcarro e risiedeva nella zona, a Cologno al Serio. Resta da capire cosa abbia provocato l'incidente: sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo, che dovranno accertare il motivo per cui il pilota ha perso il controllo del velivolo, se per un guasto meccanico o un'altra causa, come ad esempio un malore improvviso.