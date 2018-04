Il suo cadavere era sul letto di casa da giorni, ormai in avanzato stato di decomposizione. Ma Giovanni S., 76enne originario della Sicilia ma residente a Milano da diverso tempo, è stato trovato morto soltanto ieri mattina dagli agenti della polizia di Stato. Ad allertare i poliziotti erano stati alcuni condomini e il portiere dello stabile in via Marcantonio dal Re, zona Accursio, in cui l'anziano abitava: erano preoccupati perché da diverso tempo non vedevano più il loro vicino. I poliziotti sono entrati in casa grazie a una copia delle chiavi di casa, custodite dal portiere dello stabile. Non appena aperta la porta d'ingresso, la tragedia ha preso forma: dall'interno è subito arrivato il caratteristico odore della decomposizione. Gli agenti, entrati nell'appartamento, hanno trovato il cadavere sul letto.

Sul cadavere sarà disposta l'autopsia, che dovrà servire a chiarire data e causa della morte dell'anziano. Dai primi rilievi si ipotizza comunque che si sia trattata dell'ennesima tragedia della solitudine: la casa era infatti in ordine, senza nessun segno di effrazione a porte e finestre. La morte dovrebbe essere sopraggiunta per cause naturali: la vittima era nata a Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, ma abitava a Milano da diversi anni. Non si sa se avesse parenti in Sicilia o in città. Di certo, però, nessuno a parte i condomini e il custode si era preoccupato più di tanto del fatto che non si facesse più sentire da qualche giorno.