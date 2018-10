in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto in casa a Castelmella, in provincia di Brescia. Ignote le cause del decesso, anche se l'ipotesi più plausibile è che la vittima sia morta per cause naturali. Il corpo senza vita di Gabriele Mereghetti, da sempre residente nel paese bresciano, è stato trovato a terra nel suo appartamento ieri mattina da un parente. Il 55enne presentava una ferita alla testa, che potrebbe essere dovuta a una caduta. Sulla salma è stata disposta l'autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso escludendo che possa essersi trattato di un evento violento. Stando a quanto ricostruito finora e riportato dalla testata "Bresciatoday", Mereghetti sarebbe caduto lunedì per strada, battendo con violenza la testa. Sarebbe poi riuscito a tornare a casa e, nonostante la ferita, non avrebbe avvisato nessun parente, forse con l'intenzione di farlo in seguito. Il mattino dopo, tuttavia, l'uomo è morto, probabilmente per le conseguenze della botta in testa. Mereghetti viveva da solo e quindi nessuno ha potuto soccorrerlo nell'immediato. L'allarme è stato dato dal fratello quando ormai era troppo tardi: un parente del 55enne si è recato nel suo appartamento intorno a mezzogiorno di ieri, ma per l'uomo non c'era ormai più niente da fare.