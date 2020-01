in foto: Immagine di repertorio

Potrebbe esserci un'intossicazione da monossido di carbonio all'origine di quanto avvenuto a Corte de' Cortesi, comune in provincia di Cremona. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 26 gennaio, secondo quanto riporta il "Corriere della sera" un uomo è stato trovato privo di sensi all'interno della sua abitazione. La scoperta è avvenuta attorno alle 13: i famigliari dell'uomo, un 56enne, non avevano più sue notizie da diverse ore e, spaventati, hanno allertato le forze dell'ordine. Nell'abitazione del 56enne sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri. Una volta che sono riusciti a introdursi in casa hanno trovato il 56enne privo di sensi: l'uomo, che era in stato di coma, è stato soccorso dal personale paramedico e trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Cremona. Stando a quanto accertato finora può essere che il 56enne abbia respirato il gas letale, inodore, che può essere rilasciato in gran quantità da camini o stufe difettose durante la combustione.

Nella notte un episodio analogo a Lacchiarella: famiglia intossicata dal monossido

Nella notte un episodio analogo si era verificato a Lacchiarella, nel Milanese. Un'intera famiglia, composta da padre e madre di 44 e 42 anni e dai due figli di 10 e 5 anni, è rimasta intossicata dal monossido all'interno del loro appartamento in via Ernesto Rossi. Quando attorno a mezzanotte sono arrivati i soccorsi i quattro presentavano gravi sintomi come nausea, vomito e cefalea. Tutti i membri della famiglia sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ma per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita.