in foto: Immagine di repertorio

Stava attraversando la strada a Cologno Monzese, alle porte di Milano, quando è stato travolto e ucciso da un'auto il cui conducente non si è evidentemente accorto in tempo della sua presenza. È morto così, nella mattinata di oggi, mercoledì 26 febbraio, un uomo di 43 anni, cittadino romeno. L'incidente, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 7 in corso Roma. Il pedone stava attraversando la strada lontano dalle strisce quando un'auto guidata da un ragazzo di 28 anni lo ha travolto.

Il ragazzo alla guida dell'auto è indagato per omicidio stradale

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 in codice rosso a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Purtroppo però per il 43enne non c'è stato nulla da fare: l'uomo, che dopo aver sfondato il parabrezza è finito violentemente sull'asfalto, è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Soccorso per lo choc anche il conducente dell'auto. Ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, che indagano sull'incidente, ha spiegato che stava guidando a una velocità entro i limiti. La dinamica, però, lascia qualche dubbio: saranno i rilievi dei militari dell'Arma a determinare cosa sia successo esattamente. Nel frattempo, comunque, il ragazzo alla guida dell'auto è stato indagato per il reato di omicidio stradale: per il momento si trova a piede libero.