Tragedia all'alba di oggi tra Monza e Arcore, in Brianza. Poco prima delle 6 un uomo è stato travolto e ucciso da un treno. La vittima è un 67enne: secondo quanto ricostruito dopo i primi rilievi dell'autorità giudiziaria si sarebbe trattato di un gesto volontario. L'uomo, difatti, era disteso sui binari della ferrovia: il macchinista del convoglio 10820, che era partito da Milano Porta Garibaldi alle 5.22 e sarebbe dovuto arrivare a Lecco, ha dichiarato di aver visto l'uomo steso sui binari e di non aver fatto in tempo a frenare. Sul luogo dell'investimento, un passaggio a livello in via Osculati, a Monza, sono intervenuti due mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'intervento dei soccorritori si è rivelato inutile, in quanto il 67enne era già morto, ucciso sul colpo dall'impatto con il convoglio. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi del caso per appurare la dinamica dell'investimento.

La circolazione è ripresa regolarmente solo alle 10.35

Le operazioni di soccorso e dell'autorità giudiziaria hanno comportato dapprima la sospensione del traffico ferroviario fra Monza e Arcore, sulla linea Milano-Lecco, con inevitabili ripercussioni: ritardi e interruzioni lungo le linee Como-Chiasso-Monza-Milano, Lecco-Milano e la tratta Bergamo-Milano. Dalle 7.20 la circolazione è stata riattivata su un solo binario, a senso unico alternato, fra Arcore e Monza. Solo alle 10.35 la circolazione ferroviaria tra Monza e Arcore è ripresa regolarmente su entrambi i binari. In una nota Trenord ha precisato che in mattinata "sono state prescritte fermate straordinarie ad alcuni treni; laddove ciò non è stato possibile, è stato perché viaggiavano già al limite della capienza. Alcune corse hanno viaggiato lungo itinerari alternativi. Tra Colico e Tirano – ha affermato l'azienda in una nota – è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi".